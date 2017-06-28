В России предложили проверять СМИ с зарубежным финансированием

Комиссия по борьбе с иностранным влиянием, недавно созданная в Совете Федерации, выступила с первой инициативой - дополнительно проверять СМИ с зарубежным финансированием, если их заподозрят в работе в пользу других государств.

Следует наделить министерство юстиции правом внеплановых проверок тех российских СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, предложил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенаторы также обещают создать "Черную книгу вмешательства".

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, организованная верхней палатой парламента в июне этого года, провела первое заседание и определила план работы.

Сенатор Климов предложил новый механизм проверки тех СМИ, которые зарегистрированы в России, но получают при этом иностранное финансирование.

"Если зарегистрированное в России СМИ получает деньги из-за рубежа, и есть основания полагать, что это СМИ фактически работает в пользу этого государства, то, мне кажется, минюст и другой уполномоченный орган должны иметь право проводить расследование в отношении этих СМИ и при необходимости принимать меры, аналогичные тем, которые мы принимаем в отношении НКО-иностранных агентов", - сказал Климов.

"Народ должен знать своих героев. Идет необъявленная информационная война", - добавил он.

Российские СМИ, получающие иностранное финансирование (помимо рекламных доходов и средств учредителя) по закону раз в квартал и сейчас присылают отчет о своем финансировании в Роскомнадзор. Список таких изданий публикуется на сайте ведомства.

В начале 2017 года о получении денег из-за рубежа отчитались 46 российских коммерческих организаций. Среди них крупные издатели, такие как "Конде наст", "Коммерсант", "Интерфакс", "Москоу таймс".

Не все из этих изданий общественно-политические: в этом списке есть также "Издательский дом "Бурда" или "газета добрых дел" "Радуга".

Какие именно СМИ из приведенного списка стоит проверять отдельно, Климов не уточнил.

Работа в пользу другого государства - это "политическая пропаганда на основе той политики, которая поддерживается, развивается или устанавливается иностранным государством", пояснил свои слова сенатор.

"Огульно назвать кого-то потенциальным агентом я не могу. То, что это происходит, это факт. Но не было проверок, ничего, поэтому в публичном пространстве называть кого-то неправильно", - сказал сенатор.

Комиссия обсудит возможность принять закон, который позволит проводить отдельное расследование в отношении СМИ министерству юстиции и присваивать получающим зарубежное финансирование изданиям статус "иностранного агента", сказал Климов.

Статус "иностранного агента" по закону присваивается российским некоммерческим организациям (НКО), ведущим политическую деятельность и получающих финансирование из-за рубежа. По этому закону НКО, признанные "агентами", должны быть занесены в ресстр, подавать дополнительную отчетность и сопровождать свою деятельность соответствующей пометкой.

Временная комиссия по противодействию вмешательства во внутренние дела России была создана при совете федерации 14 июня. При создании сенаторы отметили, что комиссия должна изучать состояние международного права, вести мониторинг деятельности иностранных государства.

В плане работы комиссии, который приняли сенаторы, также указано, что сенаторы должны уделить особое внимание защите от внешнего вмешательства "в период проведения президентских выборов". Уже к декабрю должен появиться первый доклад комиссии, а необходимые законопроекты будут публиковаться по мере их готовности.

В ближайшее время сенаторы собираются "уточнить критерии внешнего вмешательства" и "проработать вопрос о создании "Черной книги вмешательства", сказано в плане. "Только на основе действий США можно составить внушительный том или даже многотомник", - описал это предложение сенатор Климов.