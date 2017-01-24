В России предлагают ввести пожизненные сроки за растление детей

Российский сенатор Елена Мизулина предложила ужесточить наказание за растление детей.

Новые нормы, включая пожизненное заключение, содержатся в законопроекте, который парламентарий внесет в Госдуму. Об этом сообщается на сайте Мизулиной.

В сообщении указывается, что она внесет законопроект на рассмотрение Госдумы «в ближайшее время». Подчеркивается, что инициатива ужесточить наказание за растление детей стала ответом Мизулиной на сообщения СМИ о «множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в московской „Лиге школ“».

По мнению сенатора, ужесточение наказание должно коснуться растлителей из «близкого круга» ребенка — родителей или учителей.

«В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения», — приводятся на сайте слова Мизулиной. Сенатор также напомнила, что предлагала аналогичную поправку в «антипедофильский закон», который Госдума рассматривала в мае. Однако тогда ее «не пропустили».

Накануне «Медуза» опубликовала расследование, в котором говорилось о сексуальных домогательствах до учениц московской школы для одаренных детей «Лига школ» со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Это продолжалось 21 год — все время работы школы. Она закрылась в 2015 году, однако, как подчеркивает «Медуза», и Бебчук, и Изюмов продолжили работать с детьми. После этого Следственный комитет России начал доследственную проверку фактов, изложенных в расследовании.