В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории

«Мы день за днем фиксируем абсурдные обвинения в адрес России. Мы с ответственностью заявляем, что не может быть и речи о причастности официальной Москвы. Россия не вмешивались, не вмешивается и не может вмешиваться в дела других государств», — сказал Песков.

Ранее специальный государственный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил государственные органы России в причастности к попытке переворота и покушению на премьер-министра страны Мило Джукановича. Он отметил, что целью было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

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Накануне британское издание The Telegraph опубликовало материал с аналогичными обвинениями в отношении России. Источники в британском правительстве рассказали ему, что о причастности российской стороны стало известно из показаний фигурантов дела, данных из их переговоров и взломанной электронной почты.

В ноябре Катнич сообщил, что группа граждан Черногории, Сербии и России планировала убить Джукановича и привести к власти в стране оппозиционную партию. По словам прокурора, организовали группу российские националисты.