В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории

 (4)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 февраля 2017 г. 14:45
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не имеют отношения к попытке госпереворота в Черногории, передает корреспондент "Дождя".
© Sputnik/Scanpix

«Мы день за днем фиксируем абсурдные обвинения в адрес России. Мы с ответственностью заявляем, что не может быть и речи о причастности официальной Москвы. Россия не вмешивались, не вмешивается и не может вмешиваться в дела других государств», — сказал Песков.

Ранее специальный государственный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил государственные органы России в причастности к попытке переворота и покушению на премьер-министра страны Мило Джукановича. Он отметил, что целью было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

Статьи по теме:
The Telegraph: Власти РФ поддерживали план переворота в Черногории  (24)

Накануне британское издание The Telegraph опубликовало материал с аналогичными обвинениями в отношении России. Источники в британском правительстве рассказали ему, что о причастности российской стороны стало известно из показаний фигурантов дела, данных из их переговоров и взломанной электронной почты.

В ноябре Катнич сообщил, что группа граждан Черногории, Сербии и России планировала убить Джукановича и привести к власти в стране оппозиционную партию. По словам прокурора, организовали группу российские националисты.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Госдума хотят упростить получение гражданства России

Rusijos Dūma
Депутаты Госдумы России планируют внести на рассмотрение ряд поправок к законам, согласно которым "носители русского языка" смогут получать гражданство России в упрощенном порядке.

В Сирии погибли четверо российских военных (12)

В Сирии погибли четверо российских военных
В Сирии погибли четыре российских военных советника и двое ранены, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории (4)

В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не имеют отношения к попытке госпереворота в Черногории, передает корреспондент "Дождя".

Москва заняла второе место по загруженности дорог в мире (3)

Москва заняла второе место по загруженности дорог в мире
Автомобилисты в Москве ежегодно стоят в пробках в среднем 91 час. Выше этот показатель только в Лос-Анджелесе - 104 часа.

Кремль не считает признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права (27)

Dmitrijus Peskovas
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают признание паспортов жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушением международного права, передает корреспондент "Дождя".
Facebook друзья
Rambler's Top100