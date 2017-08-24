В России открылось первое официальное турагентство КНДР

В Москве открылось первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею, получившее лицензию в правительстве страны. Об этом рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов, передает «Интерфакс».

По словам Голова, у россиян есть «большая заинтересованность» в путешествиях в КНДР. NKOREAN обязуется гарантировать безопасность для туристов на территории Северной Кореи. Компания будет работать при поддержке посольства КНДР в России.

«КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны», — сказал советник посольства КНДР в Росии Ким Сен Хун, добавив, что мир на Корейском полуострове гарантируют ядерные силы в стране.

Он заверил, что КНДР намерены упростить визовый режим с Россией, сокатив сроки ожидания визы с 2−3 недель до 3−5 дней.

Журналисты задали вопрос, будут ли даны российским туристам гарантии, что они смогут вернуться обратно в нормальном состоянии. В этом контексте они вспомнили про туриста из США Отто Вамбиера, которого в КНДР осудили на 15 лет лишения свободы, а потом возвратили обратно в состоянии комы. Вамбиер позже скочнался. Отвечая на этот вопрос, представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир сообщил, что американец «сознательно нарушал наш закон», находясь в КНДР.