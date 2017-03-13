В России одобрили включение военных Южной Осетии в состав армии ПФ

Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождение ряда подразделений вооруженных сил страны в состав российской армии.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Заключить такое соглашение с Южной Осетией предлагало министерство обороны России. Документ передали на подписание президенту России Владимиру Путину.

Ранее его помощник Владислав Сурков сообщил, что в середине марта состоится встреча российского президента с лидером Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Они обсудят соглашение о вхождении военных подразделений Южной Осетии в состав российской армии, а также повышение пенсий и зарплат, которое запланировано в частично признанной республике, и строительство медицинского кластера.

О подписании в ближайшее время двустороннего военного соглашения между Россией и Южной Осетией в начале марта сообщил глава управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией Олег Говорун.