В России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

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Deutsche Welle
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 16:15
26 декабря в России объявлено общенациональным днем траура в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи, на борту которого находились 92 человека.
Rusijos karinio lėktuvo katastrofa
© Sputnik/Scanpix

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура в связи с крушением самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны РФ.

Самолет Ту-154 вылетел в 5.25 мск с аэродрома в Адлере на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. Через 2 минуты после взлета он пропал с радаров. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В Адлер самолет прибыл на дозаправку с подмосковного аэродрома Чкаловский. Экстренные службы уже установили место крушения лайнера: обломки были найдены в полутора километрах от побережья Черного моря недалеко от Сочи на глубине 50-70 метров.

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По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. Минобороны опубликовало на своем сайте Список погибших пассажиров, большинство из которых - участники ансамбля имени Александрова. Они должны были выступить на новогоднем концерте для российских военных в Сирии. Издания "Медуза" и "Новая газета" сообщают, что концерт планировалось провести в Алеппо, недавно отбитом сирийскими войсками у повстанцев при поддержке российской авиации.

Кроме артистов, на борту находились девять журналистов Первого телеканала, канала "Звезда" и НТВ. Также на этом самолете должна была лететь в Сирию глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Помимо этого, на борту были военнослужащие и несколько гражданских госслужащих.

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) выразил свои соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Deutsche Welle
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