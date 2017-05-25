В России намерены запретить анонимность в мессенджерах

Внесенные в Госдуму РФ поправки в закон об информации предполагают, что пользователь, не идентифицированный по номеру мобильного телефона, не сможет пользоваться мессенджером и обмениваться сообщениями.

В Госдуму в среду, 24 мая, внесен законопроект, который запрещает пользоваться мессенджерами без предварительного установления личности пользователей по номеру мобильного телефона. Поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" совместно разработаны представителями "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ.

В соответствии с изменениями, идентификация пользователей должна проводиться на основе соглашения с сотовыми операторами. Предполагается, что мессенджеры, названные в законопроекте "организаторами обмена мгновенными сообщениями", не будут обеспечивать передачу сообщений пользователей, не идентифицированных в порядке, установленном правительством РФ.

Мессенджеры хотят обязать сотрудничать с госорганами

Кроме того, мессенджеры хотят обязать массово рассылать электронные сообщения от госорганов, а также ограничивать информационные рассылки и передачу сообщений, нарушающих законы РФ. К последним, в частности, относятся призывы к участию в несанкционированных акциях протеста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из соавторов законопроекта.

Если мессенджер откажется исполнять эти требования, его могут заблокировать. В Госдуму внесен также отдельный законопроект, предусматривающий штраф до 1 млн рублей за неисполнение новых обязательств.

Законопроект распространяется только на мессенджеры, зарегистрированные Роскомнадзором в качестве организаторов распространения информации. За отказ пройти регистрацию в РФ уже заблокированы мессенджеры Blackberry, Zello и Line.