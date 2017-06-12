В России начались задержания участников антикоррупционных акций

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понедельник, 12 июня 2017 г. 10:48
В российских городах 12 июня начались акции протеста антикоррупционной направленности. Активисты вышли на улицы городов Алтая, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока. СМИ сообщают о первых задержаниях, пишет newsru.com
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В Хабаровске санкционированный митинг прошел без нарушений. Митингующие выступали в течение часа и спокойно разошлись. В Южно-Сахалинске состоялся пикет, никаких инцидентов не зафиксировано, передает ТАСС.

Во Владивостоке на акции протеста против коррупции полиция задержала 11 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Митинг проходил одновременно с фестивалем казачьей культуры в центре города. Присутствовавшие на фестивале казаки ударили одного из активистов и отобрали у него российский флаг.

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На видео видно, как полиция задерживает участников митинга под крики толпы «Позор!», сообщает телеканал "Дождь".

Информации о численности акции во Владивостоке пока нет.

К протестующим во Владивостоке стянули сотрудников ОМОНа. Через громкоговоритель полиция просит людей разойтись и объявляет, что их действия незаконны. «ОМОН подошел к митингующим, завязалась драка. Нескольких участников акции силой задержали. Ни с кем не общаются, просто хватают и уводят в автозаки», — пишет VL.ru.

В 17:00 по местному времени митинг во Владивостоке завершился.

В Благовещенске, по информации «ОВД-Инфо», задержали как минимум четырех человек.

Во Владивостоке активист Максим Шинкаренко записал беседу с полицейскими перед задержанием на видео. В качестве причины задержания полиция назвала свернутый плакат, который был в руках у Шинкаренко.

На акции протеста во Владивостоке также задержали координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина. После задержания, как сообщает vl.ru, он успел позвонить и сообщить об этом, после чего у него забрали телефон. Где он находится сейчас, неизвестно. По некоторым данным, Кучин находится в городском ОВД «Октябрьское».

В Казани сотрудники полиции задержали организатора согласованного с властями митинга Азата Габдульвалеева. Об этом в соцсетях сообщила глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева, пишет "Настоящее время".

Местные власти разрешили оппозиционерам провести митинг только в 7 утра и на окраине города, уточняет "Медиазона". В акции участвовали около 400 человек. Митингующих перестали пускать внутрь ограждения после того, как число участников акции достигло заявленного организаторами, передает newsru.com

Позднее стало известно о задержании еще троих участников акции.

Акция протеста также началась в Барнауле.

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