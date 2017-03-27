В России начались акции протеста дальнобойщиков против "Платона"

Крупные акции протеста против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» начались в нескольких городах России.

В Санкт-Петербурге водители фур выстроили машины вдоль трассы, и занялись установкой полевой кухни и биотуалетов, сообщил в твиттере корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин.

Он добавил, что лидера протеста Андрея Бажутина ГИБДД не пускает к товарищам. Ему якобы сказали, что он лишён прав. Другим координаторам перевозчиков блокируют телефоны автодозвонами.

В Астрахани также выстроены колонны фур, акция проводится в «пассивном режиме», пишет агентство «Астрахань-24».

«Пассивным режимом» называют митинг дальнобойщиков, когда они прекращают перевозки и оставляют машины вдоль дорог.

На дороге, соединяющей Ижевск и Можгу в Удмуртии, «десятки дальнобойщиков» оставили фуры на обочине, сообщает газета «Домовой совет».

Под Казанью на трассе М7 собралось 200 грузовиков. Водители призывают проезжающих мимо дальнобойщиков присоединиться к акции, передает «Казанский репортер».

Система «Платон» введена в конце 2015 года. Тариф изначально собирались установить на уровне 3,73 рубля за 1 километр, но после массовых протестов дальнобойщиков правительство решило ввести «льготный период» — стоимость проезда километра установили на уровне 1,53 рубля.

На прошлой неделе правительство сообщило о повышении тарифа с 15 апреля на 25% — до 1,91 рублей за 1 км пути. Ранее анонсировалось двукратное повышение.