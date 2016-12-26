В России на 30 дней запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

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Deutsche Welle
понедельник, 26 декабря 2016 г. 12:42
В Иркутске десятки людей погибли от отравления косметическим средством "Боярышник". По распоряжению правительства по всей России запрещена торговля спиртосодежащей непищевой продукцией сроком на 30 дней.
Alkoholizmas Rusijoje
© Vida Press

В России вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 26 декабря.

Под запрет не подпадают парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. Временный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией был принят после массового отравления в Иркутске контрафактным косметическим средством "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление с летальным исходом вызвал метиловый спирт или метанол, содержавшийся в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава Иркутской области, на настоящий момент от отравления умерли 76 человек, еще 18 - остаются в больнице. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации в Иркутске, а на следующий день - в Иркутской области. По делу об отравлении метанолом задержано 19 человек, пятеро из них арестованы, 11 - отпущены под домашний арест.

Deutsche Welle
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