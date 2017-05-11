В России "ловца покемонов" приговорили к условному сроку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор блогеру Руслану Соколовскому, которого обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих после игры в Pokemon Go в местном храме.

Его признали виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и семи преступлений по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"), а также в незаконном обороте специальных технических средств (ст. 138.1 УК РФ) и приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, следует из видеотрансляции заседания, которую вело радио "Свобода".

"По совокупности наказаний назначить Соколовскому окончательное наказание в виде трех лет и шести месяцев условно", - говорится в резолютивной части приговора судьи Екатерины Шопоняк.

Соколовскому запретили посещать места массовых мероприятий и гуляний, а также удалить со своих страниц девять видеороликов. При этом суд разрешил вернуть молодому человеку джемпер с надписью "Мразь". До вступления приговора в силу Соколовский будет находится под подпиской о невыезде, но не под домашним арестом. В случае повторного нарушения его могут посадить.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, добавила судья. Будет ли осужденный подавать жалобу, пока не ясно. "Решение по апелляции пока не принято, надо проконсультироваться. Для меня это победа", - заявил адвокат осужденного, передает Znak.com.

По его словам, в случае подачи апелляции на приговор возникает опасность, что суд апелляционной инстанции усилит наказание и может заменить условное на реальное, передает ТАСС.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на Башмакова сообщает, что защита намерена обжаловать приговор вплоть до Страсбургского суда. "Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке, - приводит слова адвоката информагентство.

Сам Руслан Соколовский назвал вынесенный ему судом приговор "почти оправданием". "В целом доволен, что остаюсь на свободе", - приводит его слова ТАСС. В свою очередь мать Соколовского, присутствовавшая на суде, заявила радио "Свобода", что считает ненужным обжаловать приговор, хотя, по ее мнению, сына должны были оправдать.

После вынесения приговора Соколовский заявил, что намерен принять предложение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана об участии в его проектах. "Попытаюсь оправдать доверие и, как я и говорил, вместе с Ройзманом поучаствую в проектах. Он мне предлагал. На протяжении условного срока, думаю, буду заниматься причастностью к этой деятельности", - заявил блогер. При этом он добавил, что записывать новые видеоролики в ближайшее время не планирует. "Буду очень спокоен и тих, так как меня могут догнать и посадить реально", - приводит слова Соколовского радио "Свобода".

Гособвинение ранее требовало приговорить Соколовского к 3,5 года колонии общего режима. После вынесения приговора представитель прокуратуры заявила, что решение о том, будет ли ведомство обжаловать приговор, будет принято позднее.

В РПЦ приговор сочли "гуманным"

В Русской православной церкви (РПЦ) комментировать приговор по делу Соколовского сначала отказались. "Комментирование ситуации с блогером Соколовским считаем преждевременным, учитывая то, что приговор суда в отношении него не вступил в законную силу", - сказал РИА "Новости" источник в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Позднее в РПЦ назвали приговор Сколовскому "гуманным": "Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности", - сказал РИА "Новости" заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Он также напомнил, что РПЦ не была инициатором этого дела. "Надо понимать, что, хотя разные представители Церкви высказывали то или иное отношение к делу Соколовского, - это, прежде всего, судебное дело. И мы, как граждане нашего государства, уважаем суд. Суд принял решение в соответствие своей компетенции, и у нас - у меня по крайней мере, - нет повода сомневаться в объективности суда", - добавил он.