В России к 2025 году планируют создать национальную систему ПРО

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 июня 2017 г. 12:39
Национальная система противоракетной обороны будет создана в России к 2025 году, рассказал в интервью «Парламентской газете» генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.
© Shutterstock nuotr.

«Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание эшелонированной национальной системы ПРО», — сказал он.

Она будет создана на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, модернизированных комплексов ближнего перехвата и зенитной ракетной системы ПВО-ПРО, отметил Боев.

По его словам, «прямую угрозу» для России представляют комплексы Aegis Ashore, которые развернуты в Румынии и Польше.

В них используются универсальные установки вертикального пуска, которые позволяют помимо противоракет применять крылатые ракеты Tomahawk, рассказал Боев. «Не исключено скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности», — отметил он.

База противоракетной обороны была открыта в Румынии в мае 2016 года. Вашингтон заявлял, что она нужна для противодействия угрозам со стороны Ирана и Северной Кореи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тогда заверил, что база не направлена «против России». Президент Владимир Путин назвал открытие базы стартом новой гонки вооружений.

Телеканал "Дождь"
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