В России издательство оштрафовали за отсутствие Крыма на школьных картах

Ранее Росреестр потребовал оштрафовать издательство на 100 тысяч рублей за "неправильное отображение наименований географических объектов, а также нарушение технических требований и норм", пишет newsru.com

Результаты проверки, проведенной подведомственным Росреестру Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, показали, что "половина карт природы дана в компоновке, на которой не показана часть территории Крыма, который входит в состав Российской Федерации", говорится на сайте Росреестра.

Ошибки были обнаружены в атласах с контурными картами по географии России для восьмого и девятого классов, особенно много неточностей связано с делимитацией: "Неточно показаны границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова. Не показана госграница между Россией и США в Беринговом проливе. Отсутствует граница полярных владений Российской Федерации, а также расположенные рядом с границей полярных владений острова Белый (Норвегия) и Виктория (Россия). Подпись "Хабаровск" пересекает территорию Китая. Неточно показаны границы города Москвы".

"Всего выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных при обозначениях границ, названий населенных пунктов и природных объектов", - говорится в сообщении Росреестра. Кроме того, на картах используется недопустимая аббревиатура "Рос. Фед.".

В Росреестре объяснили, что в соответствии с законодательством наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняется государством. "Не допускается их произвольная замена и употребление в искаженном виде. Нарушение данных требований влечет за собой административную или иную ответственность", - указали в ведомстве.

Издательство обжаловало первое решение Арбитражного суда Москвы от 17 февраля, удовлетворившего иск управления Росреестра по Москве. Сегодня суд подтвердил законность привлечения ООО "Издательство АСТ" к административной ответственности.

Издательство назвало "возможным" обжалование штрафа, говорится в заявлении, которое цитирует РБК.

После аннексии Россией Крыма с картами возникло и до сих пор возникает много проблем. Так, в 2015 году Министерство образования и науки Казахстана было вынуждено внести корректировки в школьные учебники, возмутившие Украину тем, что Крым в них был назван территорией России.

Последний по времени конфуз связан с учебниками европейского разработчика языковых сертификатов и систем тестирования TELC (The European Language Certificates), в которых по ошибке была напечатана карта с Крымом, окрашенным в цвета России.