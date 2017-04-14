В России ежемесячно становятся банкротами более тысячи компаний

Число корпоративных банкротств в России на 15 процентов превышает уровень докризисного 2013 года. Такие данные приводит в своем исследовании Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Ежемесячно банкротами становятся более тысячи российских компаний. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, в 2017 году кардинального улучшения показателей не наблюдается. Какие отрасли находятся в зоне риска и насколько критично банкротство юридических лиц для экономики в целом, выясняла DW.

Последние тенденции: "не в ногу" с европейцами

По итогам 2016 года, число банкротств в российской экономике снизилось на 3,4 процента относительно 2015 года, что, тем не менее, пока еще на 15 процентов больше, чем в докризисный 2013 год. В 2017 году ситуация практически не изменилась. Как рассказал DW один из авторов исследования ЦМАКП, эксперт Алексей Рыбалка, "по итогам первого квартала 2017 года число корпоративных банкротов осталось на сопоставимом уровне с аналогичным и предыдущим периодами 2016 года".

Максимальный всплеск банкротств в России наблюдался в 2014 году, когда их число выросло по сравнению с 2013 годом более чем на 18 процентов. В это время крупнейшие европейские экономики - Германия и Франция - демонстрировали обратную динамику: число банкротств в ФРГ уменьшилось на 7,4 процента, во Франции - на 2,5 процента, и с тех пор такая тенденция в этих странах сохранилась.

Как объясняет Алексей Рыбалка, динамика величины корпоративных банкротств в экономике - это не только следствие влияния внешних и внутренних факторов на экономическую стабильность страны, но и "следствие реакции на них путем проведения своевременной и соответствующей поставленным целям денежно-кредитной политики". Иными словами, большое число банкротств свидетельствует о неэффективности проводимой экономической политики.

Главные причины банкротств

Замдиректора аналитического департамента инвесткомпании "Альпари" Наталья Мильчакова относит к числу основных причин сложившейся ситуации снижение спроса на продукцию, а также неконкурентоспособность многих производителей.

"Главной причиной банкротства предприятий, как правило, является избыточная закредитованность и невозможность погасить долги. А невозможность платить по долгам, как правило, возникает вследствие сокращения объемов рынка и острой конкуренции", - заявила она DW.

Авторы исследования ЦМАКП о банкротствах юридических лиц также указывают среди факторов, влияющих на их количество, низкий потребительский спрос, высокую ключевую ставку ЦБ (от нее зависят ставки по кредитам в коммерческих банках), рост просроченной задолженности компаний (в 2016 году она выросла на 67,4 процента по сравнению с 2014 годом) и стагнацию инвестиций в основной капитал (на 11 процентов меньше).

Ситуация по отраслям: строителям труднее всего

Наибольшее число банкротств в России происходит в трех сферах: оптовой и розничной торговле (3089 случаев за 2016 год), строительстве (2381) и предоставлении коммерческих услуг (2157).

При этом строительная отрасль показывает самую негативную динамику. В 2016 году интенсивность банкротств в этом сегменте выросла на 9,4 процента по сравнению с 2015 годом, достигнув максимума за последние 10 лет. "Обвалились именно те рынки, которые сильно зависят от спроса потребителей внутри страны", - объясняет Наталья Мильчакова.

В то же время есть и успешные отрасли, например, сельское хозяйство и электроэнергетика. В первой число банкротств снизилось за год на 17,5 процента (до 674 случаев, что является минимумом с 2007 года), во второй - на 21 процент (349). "Сельское хозяйство и пищевая промышленность получают выгоды за счет импортозамещения и российского продовольственного эмбарго", - комментирует эти данные эксперт "Альпари".

Что касается электроэнергетики, то секрет ее успеха, по словам Мильчаковой, заключается в том, что "это естественная монополия, конкуренции в этом секторе практически нет, по крайней мере, в региональном разрезе". Население будет платить монополисту "при любой погоде", а тарифы устанавливаются государством с учетом инфляции. "Поэтому неудивительно, что монополисты в период кризиса держатся на плаву", - говорит эксперт.

Влияние на экономику: безработица, отток инвестиций

Алексей Рыбалка отмечает, что в текущем году "напряженная ситуация может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых и выход на докризисные уровни потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг и машиностроительный комплекс".

При этом строительная отрасль показывает самую негативную динамику. В 2016 году интенсивность банкротств в этом сегменте выросла на 9,4 процента по сравнению с 2015 годом, достигнув максимума за последние 10 лет. "Обвалились именно те рынки, которые сильно зависят от спроса потребителей внутри страны", - объясняет Наталья Мильчакова.

В то же время есть и успешные отрасли, например, сельское хозяйство и электроэнергетика. В первой число банкротств снизилось за год на 17,5 процента (до 674 случаев, что является минимумом с 2007 года), во второй - на 21 процент (349). "Сельское хозяйство и пищевая промышленность получают выгоды за счет импортозамещения и российского продовольственного эмбарго", - комментирует эти данные эксперт "Альпари".

Что касается электроэнергетики, то секрет ее успеха, по словам Мильчаковой, заключается в том, что "это естественная монополия, конкуренции в этом секторе практически нет, по крайней мере, в региональном разрезе". Население будет платить монополисту "при любой погоде", а тарифы устанавливаются государством с учетом инфляции. "Поэтому неудивительно, что монополисты в период кризиса держатся на плаву", - говорит эксперт.

Влияние на экономику: безработица, отток инвестиций

Алексей Рыбалка отмечает, что в текущем году "напряженная ситуация может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых и выход на докризисные уровни потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг и машиностроительный комплекс".

Позитивной динамики эксперт ждет в сфере транспорта, связи и сельском хозяйстве. Тем не менее, по его словам, для преодоления уровня в тысячу банкротств в месяц необходим "новый ощутимый импульс, например, в виде дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ".

Высокий уровень банкротств негативно влияет на инвестиционный климат, указывают эксперты. Также, по словам Натальи Мильчаковой, "увеличивается безработица в стране, снижается уровень жизни в ряде регионов, особенно, если речь идет о банкротстве предприятий в небольших городах". Эксперт признает, что "банкротства в определенной степени позволяют оздоровить экономику, очистив ряд отраслей от слабых и ненадежных участников", однако подчеркивает, что негативных аспектов влияниях банкротств на экономику больше, чем позитивных.