В России для "ловца покемонов" прокуратура просит 3,5 года колонии

Обвинение запросило для блогера Руслана Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Следствие считает, что видеоролики, которые он распространял, и его действия в храме Храме-на-Крови в Екатеринбурге — ловля покемонов — оскорбляют чувства верующих, сообщает «Новая газета».

Прокурор объяснила требуемую меру тем, что «иначе он не исправится и будет чувствовать безнаказанность». По мнению прокурора, над Соколовским нужен серьезный конроль, он не исправится в поселении.

Его адвокат Алексей Бушмаков настаивает на полной невиновности Соколовского, а также на том, что обвинение не смогло доказать его вину.

Соколовского арестовали в сентябре прошлого года после того, как он опубликовал видео с ловлей покемонов в екатеринбургском храме и критикой Русской православной церкви.

Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и незаконном обороте средств для негласного получения информации (статья 138 УК РФ).