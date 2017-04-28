В России для "ловца покемонов" прокуратура просит 3,5 года колонии

Прокурор объяснила требуемую меру тем, что «иначе он не исправится и будет чувствовать безнаказанность». По мнению прокурора, над Соколовским нужен серьезный конроль, он не исправится в поселении.
Его адвокат Алексей Бушмаков настаивает на полной невиновности Соколовского, а также на том, что обвинение не смогло доказать его вину.
Соколовского арестовали в сентябре прошлого года после того, как он опубликовал видео с ловлей покемонов в екатеринбургском храме и критикой Русской православной церкви.
Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и незаконном обороте средств для негласного получения информации (статья 138 УК РФ).