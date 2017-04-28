В России для "ловца покемонов" прокуратура просит 3,5 года колонии

Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 10:56
Обвинение запросило для блогера Руслана Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Следствие считает, что видеоролики, которые он распространял, и его действия в храме Храме-на-Крови в Екатеринбурге — ловля покемонов — оскорбляют чувства верующих, сообщает «Новая газета».
Pokemon Go
© Vida Press

Прокурор объяснила требуемую меру тем, что «иначе он не исправится и будет чувствовать безнаказанность». По мнению прокурора, над Соколовским нужен серьезный конроль, он не исправится в поселении.

Его адвокат Алексей Бушмаков настаивает на полной невиновности Соколовского, а также на том, что обвинение не смогло доказать его вину.

Соколовского арестовали в сентябре прошлого года после того, как он опубликовал видео с ловлей покемонов в екатеринбургском храме и критикой Русской православной церкви.

Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и незаконном обороте средств для негласного получения информации (статья 138 УК РФ).

Телеканал "Дождь"
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Россия

В России для "ловца покемонов" прокуратура просит 3,5 года колонии

Pokemon Go
Обвинение запросило для блогера Руслана Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Следствие считает, что видеоролики, которые он распространял, и его действия в храме Храме-на-Крови в Екатеринбурге — ловля покемонов — оскорбляют чувства верующих, сообщает «Новая газета».

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