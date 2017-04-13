В России частично разблокировали Pornhub

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал изданию, что доступ к сайту был открыт 7 апреля «по решению суда», а дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.
Издание отмечает, что для российских пользователей сейчас доступна только международная версия сайта (.com), а его копия на домене .ru остаётся заблокированной.
При попытке зайти на русскоязычную версию Pornhub пользователям предлагают перейти на поддомен rt.
По информации «Роскомсвободы», международный и российский домены сейчас разблокированы.
В сентябре Роскомнадзор внес Pornhub в реестр запрещенных сайтов по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Обоснованием стало распространение порнографических материалов.