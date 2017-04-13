В России частично разблокировали Pornhub

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Телеканал "Дождь"
четверг, 13 апреля 2017 г. 15:20
Порносайт Pornhub снова начал работать в России, несмотря на то что полгода назад был внесен в реестр запрещенных сайтов, сообщает TJournal.
© Twitter nuotr.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал изданию, что доступ к сайту был открыт 7 апреля «по решению суда», а дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.

Издание отмечает, что для российских пользователей сейчас доступна только международная версия сайта (.com), а его копия на домене .ru остаётся заблокированной.

При попытке зайти на русскоязычную версию Pornhub пользователям предлагают перейти на поддомен rt.

По информации «Роскомсвободы», международный и российский домены сейчас разблокированы.

В сентябре Роскомнадзор внес Pornhub в реестр запрещенных сайтов по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Обоснованием стало распространение порнографических материалов.

Телеканал "Дождь"
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