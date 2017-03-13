В Росгвардии началась первая в истории ведомства проверка боеготовности

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 13 марта 2017 г. 12:08
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности. Это первая такая проверка в истории ведомства, сообщается на сайте ведомства.
© Sputnik / Scanpix

Проверка началась в Центральном федеральном округе и продолжится в других регионах. Мероприятие проводится по решению главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова.

«В связи с проводимой внезапной проверкой боевой готовности руководство Росгвардии обращается к владельцам автомобильного транспорта быть внимательными при движении на трассах войсковых колонн, совершающих марш в учебные центры и на полигоны» — сообщается на сайте ведомства.

Как поясняется в сообщении, Росгвардия отрабатывает действия, направленные на нейтрализацию условных террористов, при этом служащими оперативного назначения, разведки и спецназа используется специальная и бронированная техника. Также проверяется готовность к защите объектов энергетики, промышленности и транспорта, мобилизационная подготовка.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии. Росгвардию сформировали из подразделений внутренних войск МВД. Основной задачей ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение безопасности граждан. Также Росгвардии поручена охрана важных государственных объектов и спецгрузов, содействие ФСБ в охране границы, контроль ЧОПов и оборота оружия.

Телеканал "Дождь"
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