В результате ураганного ветра в Москве погибли более 10 человек

Число жертв ураганного ветра в Москве возросло до 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Следственном комитете ранее подтвердили гибель шести человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 40 человек обратились на медицинской помощью.

ТАСС сообщает о семи погибших и почти 70 пострадавших.

Источник «Интерфакса» сообщал, что один человек погиб на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, другой на Андреевской набережной. Кроме того, двое человек погибли на Кедровой улице и еще один на станции метро «Университет».

По информации агентства, на Андреевской набережной погибли два человека после того, как на них обрушилась беседка.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что порывы шквалистого ветра в Москве усиливались до 28 м/с. По его словам, в течение вечера и в ночь на вторник усиление ветра может повториться, передает ТАСС.

Фантомас разбушевался ⛈#май #майвмоскве #гроза A post shared by Маруся (@gvozdik_maria) on May 29, 2017 at 5:59am PDT







