В результате урагана в Москве пострадали 168 человек

Более тысячи спасателей участвуют в ликвидации последствий урагана, который обрушился на Москву в понедельник, 29 мая. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

По последним данным, жертвами стихии стали 11 человек, еще 168 пострадали. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что ураган стал причиной гибели одиннадцати человек в возрасте от 20 до 65 лет.

"Во время стихийного бедствия погибли три молодых девушки в возрасте до 30 лет, молодая женщина, а также женщина 62 лет. Кроме того, в числе погибших значатся шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.

Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве, 146 из них были госпитализированы. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов", - уточнил он. 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. "В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое", - сказал Хрипун. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника. "Ночью и утром были выписаны 38 человек", - сообщил руководитель Департамента здравоохранения. Утром во вторник дополнительно сформированы медицинские бригады главных специалистов, они объезжают московские клиники, проводят консилиумы, отметил он.

В свою очередь главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил, что в этом лечебном учреждении находятся восемь пострадавших от урагана, трое из них были прооперированы по жизненным показаниям. "Три человека остаются в реанимации в тяжелом и стабильном состоянии, состояние пяти оценивается как средней степени тяжести", - сказал Шабунин. Он уточнил, что в первую очередь оперировали пациентов с поражением легких, черепно-мозговыми травмами и ранами конечностей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК - проконтролировать ход и результаты этих проверок. В ведомстве официально подтвердили гибель 11 человек.

"К ликвидации последствий прохождения циклона привлечены свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы", - сказал журналистам во вторник заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

По словам представителя МЧС, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования. "Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники", - уточнил заместитель руководителя главка.

Мищенко рассказал, что спасатели совместно с аварийными бригадами городских служб распилили и убрали более 3 тысяч поваленных деревьев. "Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения", - отметил он.

В столице развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах, добавил Мищенко. По его словам, более 4,5 тыс. заявок о происшествиях поступило в МЧС во время урагана. Первые сообщения о происшествиях стали поступать у Центр управления в кризисных ситуациях в 15:00.

"Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", - уточнил Мищенко, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило в МЧС с территории Троицкого и Новомосковского административных округов и Зеленограда.

Во вторник с 07:00 в Бюро судмедэкспертизы организована работа психологов, развернута оперативная группа Управления МЧС по Южному административному округу, сообщили в ведомстве.

По словам Мищенко, предупреждение о прохождении неблагоприятного циклона было получено МЧС от Центрального управления Гидрометеорологии в 12:30 мск 29 мая. Он отметил, что по полученной информации столичным главком МЧС был проведен "комплекс информирования": экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях было размещено на сайте главка, также информация была направлена в дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти Москвы; проведена электронная рассылка федеральным и городским СМИ; информация была также направлена операторам сотовой связи.

Семьи погибших при урагане могут получить до миллиона рублей

Правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице. При этом размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.

Владельцы транспортных средств, поврежденных в результате урагана в Москве и Московской области, могут рассчитывать на компенсации от страховых компаний, если их машины были застрахованы по КАСКО, сообщил в понедельник РИА "Новости" президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Юргенс уточнил, что если автомобиль застрахован от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и другое, то страхователь получит полное страховое возмещение в пределах лимита страховой суммы, на которую был застрахован автомобиль.

Президент Всероссийского союза страховщиков также отметил, что, в отличие от КАСКО, ОСАГО под этот риск не подпадает. Он пояснил, что КАСКО - это страхование объектов, а ОСАГО - страхование ответственности.

Между тем соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. Сильный ветер, достигавший 16 метров в секунду и выше, срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья. Сообщалось о "летающих" гаражах-ракушках. На Новорижском шоссе от порыва ветра рухнула пирамида Голода. Незначительные повреждения получила кровля здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. В районе улицы Верхние Поля обрушился башенный кран.

Несколько поваленных сосен заблокировали выезд представительским автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева Горки-9. Одним из множества зданий столицы, которые оказались повреждены в результате урагана, стал Сенатский дворец в Кремле, который служит рабочей резиденцией президента Владимира Путина.

С крыши концертного зала имени П. И. Чайковского сорвало куски обшивки, которые упали на тротуар и проезжую часть Тверской улицы. По словам очевидцев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры. На Зубовском бульваре часть ограждения упала на припаркованный автомобиль.