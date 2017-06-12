В результате аварии автобуса с паломниками в Забайкалье погибли 12 человек

bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 10:38
Количество погибших в результате крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, произошедшего в ночь на понедельник, выросло до 12 человек. В краевом МЧС сообщили, что одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.
© Фото - zabaykalye.sledcom.ru

МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса, в котором ехали в основном паломники.

Дело возбуждено "по признакам преступления… "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Катастрофа произошла на 702-м километре автодороги Иркутск - Чита в 7 километрах западнее поселка Хохотуй.

По данным российских СМИ, автобус вез паломников, возвращавшихся в село Урлук с традиционного крестного хода к обители преподобного Варлаама.

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся. По уточненным данным минздрава Забайкалья,

состояние 34 пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.

В управлении СКР по региону заявили, что ДТП произошло на крутом повороте трассы без бордюрного ограждения.

По данным СК, водитель не справился с управлением, автобус упал с высокой насыпи, перевернулся и приземлился на крышу.

"Этот участок дороги у местных жителей называется "тещин язык", бордюрного ограждения там нет", - сказали в СК.

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