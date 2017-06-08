В рейтинг лучших университетов мира вошли 24 российских вуза

24 российских вуза вошли в список лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

Самую высокую позицию среди российских вузов в QS World University Ranking в 2017–2018 годах занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, разместившийся на 95 месте из 959.

По сравнению с прошлым годом МГУ поднялся в рейтинге QS на 13 позиций. При этом нынешний рейтинг расширился по сравнению с прошлогодним на 43 позиции. Предыдущий раз, пишет «Коммерсант», МГУ входил в топ-100 QS World University Ranking в 2010 году (тогда он также занял 95-е место).

Санкт-Петербургский государственный университет занимает 240 место (годом ранее этот вуз был на 258 месте), а Новосибирский государственный университет разместился на 250 месте (в прошлогоднем рейтинге он был 291-м).

Всего в рейтинг QS попали 24 вуза из России — на два больше, чем годом ранее. Новыми участниками рейтинга в 2017–2018 годах стали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

Возглавляют рейтинг лучших вузов мира, как и годом ранее, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард.

Региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева рассказала «Коммерсанту», что при составлении рейтинга 2017–2018 годов была изменена методология. «Изменилось соотношение весов голосов отечественных и международных работодателей. Раньше это было 30/70, с этого года веса равны», — сообщила она. Также, по ее словам, горизонт анализа данных цитирования в одной из ключевых научных баз Scopus расширен с пяти до шести лет.

Российские вузы, цитирует «Интерфакс» заявление составителей рейтинга, в 2017–2018 годах наиболее сильно улучшили свои результаты по двум показателям — репутация среди работодателей и соотношение доли преподавателей к учащимся. Всего при составлении рейтинга вузы оцениваются по шести показателям.

14 вузов, вошедших в рейтинг QS, являются участниками государственной программы «5-100». Предполагается, что в рамках этой программы к 2020 году как минимум пять вузов из РФ окажутся в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, в число которых входит QS World University Rankings. По состоянию на июнь 2017 года, в программе «5-100» участвует 21 вуз.

МГУ и СПбГУ, которые и так регулярно попадают в международные рейтинги, в программе «5 в 100» не участвуют.