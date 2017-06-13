В разгоне акции на Тверской участвовал экс-глава украинского "Беркута"

Бывший командир полка особого назначения «Беркут» МВД Украины Сергей Кусюк участвовал в разгоне участников акции против коррупции в Москве. На Тверской он был в форме ОМОНа и отдавал указания по рации. Кусюка сфотографировала корреспондент Дождя.

Кусюк находился возле рамок металлоискателей на Тверской улице, через которые сотрудники правоохранительных органов пропускали людей для проверки. Фотографию корреспондент Дождя сделала около 15 часов — через час после начала митинга.

В пресс-службе московского ОМОНа перенаправили вопрос о Кусюке в Центральное региональное командование Росгвардии. Там не смогли оперативно прокомментировать эту информацию, Дождь отправил официальный запрос. На момент написания новости ответа не поступило.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что полковник Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого «Беркута». С 2015 года Кусюк находится в розыске Генеральной прокуратурой Украины. В ведомстве полагают, что 30 ноября 2013 года Кусюк непосредственно руководил разгоном Майдана.

Всего в Москве 12 июня, по данным ОВД-Инфо, задержали 866 человек.