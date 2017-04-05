В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ

В Санкт-Петербурге задержаны шесть граждан республик Средней Азии, которые подозреваются в вербовке в ряды группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Следователи считают, что подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Петербурге "преимущественно выходцев из республик Средней Азии" для совершения террористических преступлений и привлечения к деятельности группировок.

У следствия пока нет сведений о связи или знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурге, говорится в сообщении.

Экстремистские группировки ИГ и "Джебхат ан-Нусра" , недавно переименованная в "Джебхат Фатех аль-Шам", признаны террористическими и запрещены во многих странах, включая Россию.

Борьбу с этими группировками Москва называет одной из задач своей авиации в Сирии.

В понедельник днем в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, - это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.