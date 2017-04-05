В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ

Следователи считают, что подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Петербурге "преимущественно выходцев из республик Средней Азии" для совершения террористических преступлений и привлечения к деятельности группировок.
У следствия пока нет сведений о связи или знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурге, говорится в сообщении.
Экстремистские группировки ИГ и "Джебхат ан-Нусра" , недавно переименованная в "Джебхат Фатех аль-Шам", признаны террористическими и запрещены во многих странах, включая Россию.
Борьбу с этими группировками Москва называет одной из задач своей авиации в Сирии.
В понедельник днем в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.
По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.
Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.
Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, - это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.