В Петербурге задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 июля 2017 г. 13:51
В Петербурге задержали семерых приезжих из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов. По данным «Интерфакса», людей задерживали утром 28 июля.
Vasiljevsko sala
© Shutterstock nuotr.

Как заявляют в ФСБ, подозреваемые готовили взрывы на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Имена задержанных и подробности обвинения не сообщаются в интересах следствия.

Накануне на нескольких станциях петербургского метро резко ужесточили проходной режим — пассажиров тщательно проверяли на входе в вестибюли станций, дело доходило до личного досмотра. В результате на входе выстраивались длинные очереди.

3 апреля в метро Петербурга в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. Вместе с террористом-смертником от взрыва погибли 15 человек. Более 50 человек пострадали.

Телеканал "Дождь"
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