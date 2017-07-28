В Петербурге задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов

В Петербурге задержали семерых приезжих из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов. По данным «Интерфакса», людей задерживали утром 28 июля.

Как заявляют в ФСБ, подозреваемые готовили взрывы на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Имена задержанных и подробности обвинения не сообщаются в интересах следствия.

Накануне на нескольких станциях петербургского метро резко ужесточили проходной режим — пассажиров тщательно проверяли на входе в вестибюли станций, дело доходило до личного досмотра. В результате на входе выстраивались длинные очереди.

3 апреля в метро Петербурга в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. Вместе с террористом-смертником от взрыва погибли 15 человек. Более 50 человек пострадали.