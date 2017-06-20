В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на омоновца 12 июня

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bbcrussian.com
вторник, 20 июня 2017 г. 14:20
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле, сообщает ТАСС.
© AP / Scanpix

Как считает следствие, он ударил бойца в бронежилете кулаком в спину, чем причинил ему физическую боль. Мужчина задержан на двое суток.

Задержанному 32 года, он житель поселка имени Морозова на берегу Ладожского озера, сообщает "Фонтанка". Имени задержанного издание не приводит.

Ранее правоохранительные органы утверждали, что омоновец получил удар ножом и не пострадал только потому, что был в бронежилете. Однако сейчас в материалах дела нож уже не упоминается.

Уголовное дело по факту нападения на омоновца возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Она предусматривает до пяти лет заключения, если насилие не опасно для жизни.

Ранее в Петербурге под подписку о невыезде отпустили еще одного задержанного по делу о нападении на представителей власти на митинге - 17-летнего активиста молодежного "Яблока". Как сообщал Следственный комитет, он ударил полицейского по лицу.

По данным "Открытой России", в момент задержания юноша выходил из дома, чтобы сдать ЕГЭ.

Еще одно дело о нападении на полицейского расследуется в Москве. Подозреваемым по нему проходит 17-летний школьник - Михаил Галяшкин, которому вменяет распыление перцового газа на митинге. Следствие считает, что тем самым школьник причинил вред сотруднику правоохранительных органов.

12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли как согласованные, так и несогласованные акции протеста, которые стали продолжением первой антикоррупционной акции оппозиционера Алексея Навального 26 марта. По всей стране на митингах были задержаны более тысячи человек.

По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге собрала около 3,5 тысячи участников. Более 500 человек задержали за административные правонарушения.

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