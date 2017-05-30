В Петербурге стоматолог удалил пациентке 22 здоровых зуба

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bbcrussian.com
вторник, 30 мая 2017 г. 14:15
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве против врача-стоматолога из частной клиники, удалившей пациентке 22 здоровых зуба.
Dantistas ir pacientas
© Reuters/Scanpix

Как сообщает Следственный комитет России, в 2014 году подозреваемая "ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг", в результате чего удалила ей 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества.

За свои услуги 40-летняя врач получила более 843 тысяч рублей (15 тысяч долларов).

В настоящее время следователи ищут других предполагаемых жертв стоматолога.

Год назад во Франции к восьми годам тюрьмы был приговорен голландский стоматолог Якобус Ван Ниероп, прозванный в СМИ "доктор-ужас".

От действий врача, который признался, что ему доставляло удовольствие причинять травмы и уродовать пациентов, пострадали около 120 человек.

Одна пациентка рассказывала на суде, что Ван Ниероп выдернул ей восемь зубов за один прием, после чего у нее три дня не прекращалось кровотечение, а следующие полтора года она жила вообще без зубов.

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