В Петербурге появилась социальная реклама с призывом не ходить на акции протеста

 (3)
Телеканал "Дождь"
среда, 31 мая 2017 г. 14:45
В Санкт-Петербурге появилась социальная реклама с надписью «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».
Protestai Rusijoje
© AP / Scanpix

Фотографию рекламы опубликовал у себя в твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Федор Горожанко.

Надпись на билборде сопровождается рисунком человека, изображенным в виде марионетки, которой управляют. Сколько именно таких плакатов развешено в городе, неизвестно.

На плакате есть QR-код, который при сканировании ведет на сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Там есть страница, озаглавленная так же, как рекламный плакат. На ней рассказывается о правилах участия в протестных акциях. В частности, там говорится, что «протестный митинг, „народный сход“ — это не массовое гуляние или флэшмоб», а у его участников «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает – срабатывает так называемая “психология толпы„».


Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рекомендует тем, кто хочет принять участие в митинге, «выяснить, кто его организует, подавалась ли и согласована ли властями заявка на его проведение, какие действия планируют предпринять организаторы в ходе его проведения». После этого предлагается оценить «степень своего доверия к полученной информации».

На странице также перечисляются нарушения, которые могут допустить участники массовых акций протеста, и указано, какое наказание можно за них получить.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

МЧС России предупредило о новом шторме в Москве (1)

МЧС России предупредило о новом шторме в Москве
МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Если прогноз ведомства сбудется, это будет второй ураган в Москве за неделю.

Песков: в Кремле слишком заняты, чтобы смотреть "Карточный домик" (2)

Песков: в Кремле слишком заняты, чтобы смотреть Карточный домик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следят за американским сериалом "Карточный домик".

Суд постановил удалить фильм "Он вам не Димон" (10)

Aleksejus Navalnas
Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фльм-расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие Усманова.

В Петербурге появилась социальная реклама с призывом не ходить на акции протеста (3)

Protestai Rusijoje
В Санкт-Петербурге появилась социальная реклама с надписью «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».

Путин: европейские страны "напридумывали мифические российские угрозы" (20)

Путин: европейские страны напридумывали мифические российские угрозы
Страны Европы «напридумывали» угрозы, которые исходят от России, и сами себя ими пугают. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.
Facebook друзья
Rambler's Top100