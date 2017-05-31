В Петербурге появилась социальная реклама с призывом не ходить на акции протеста

В Санкт-Петербурге появилась социальная реклама с надписью «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».

Фотографию рекламы опубликовал у себя в твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Федор Горожанко.

Надпись на билборде сопровождается рисунком человека, изображенным в виде марионетки, которой управляют. Сколько именно таких плакатов развешено в городе, неизвестно.

На плакате есть QR-код, который при сканировании ведет на сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Там есть страница, озаглавленная так же, как рекламный плакат. На ней рассказывается о правилах участия в протестных акциях. В частности, там говорится, что «протестный митинг, „народный сход“ — это не массовое гуляние или флэшмоб», а у его участников «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает – срабатывает так называемая “психология толпы„».

Социальная реклама в Петербурге: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой - не ведись на провокации».

Мрак. pic.twitter.com/U9FauJanET — Фёдор Горожанко (@goodfed) May 30, 2017





Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рекомендует тем, кто хочет принять участие в митинге, «выяснить, кто его организует, подавалась ли и согласована ли властями заявка на его проведение, какие действия планируют предпринять организаторы в ходе его проведения». После этого предлагается оценить «степень своего доверия к полученной информации».

На странице также перечисляются нарушения, которые могут допустить участники массовых акций протеста, и указано, какое наказание можно за них получить.