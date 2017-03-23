В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в фейсбуке соратник Навального Леонид Волков.

«Ночью в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь в штаб на Вознесенском 33. Пожарные прибыли оперативно, дверь потушили», — написал Волков, добавив, что «ущерб вроде бы нулевой, помещение застраховано».

Ночью нам подожгли дверь в штаб в СПб; никто не пострадал. Помещение застраховано, воду с пола уберем; пожарным спасибо. Заявление написано pic.twitter.com/KXjMeB95CA — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 23, 2017





Глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева рассказала «Интерфаксу», что дверь выгорела полностью.

«Ночью, около 04:00 со мной связался участковый и сказал, что дверь подожгли. Дверь выгорела напрочь, все помещение покрыто черной сажей и воняет жженым пластиком. Не знаю, как мы будем все это отмывать», — пояснила она.

Костылева добавила, что, несмотря на то, что помещение залито водой и покрыто сажей, техника осталась в исправном состоянии, и штаб продолжит работу на том же месте.

«Сегодня мы напишем в следственный комитет заявление на Виталия Милонова. Когда штаб открывался, он просил устроить нам проверку и закрыть. Теперь мы видим, что кто-то перешел от слов к делу», — добавила Костылева.