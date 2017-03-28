В Петербурге одобрили проведение референдума о передаче Исаакия РПЦ

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Телеканал "Дождь"
вторник, 28 марта 2017 г. 18:15
Избирательная комиссия Петербурга одобрила проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».
© AP / Scanpix

На заседании комиссии депутат Заксобрания Борис Вишневский передал исправленную заявку председателю городского избиркома Виктору Панкевичу. Ранее избирательная комиссия отказала регистрировать организаторов референдума, так как ходатойство не соответствовало требованиям закона.

В заявке говорится о проведении референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

Инициативная группа состоит из 22 человек, среди которых — шесть депутатов Законодательного собрания от партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия роста», а также представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и другие активисты.

На референдуме петербуржцы ответят, согласны ли они с тем, что соборы должны быть закрепелены за государственными музеями при том, что они обеспечат возможность проведения в памятниках культуры религиозных обрядов и церемоний.

Авторы инициативы не согласны с передачей соборов в ведение РПЦ.

В течение 20 дней Законодательное собрание Петербурга должно решить вопрос с референдумом.

«У Законодательного собрания с момента поступления документов будет 20 дней, чтобы вынести решение по нашему вопросу. Палата принимает не политическое, а юридическое решение. Она вправе отказать только в том случае, если вопрос не может быть вынесен на референдум по законам РФ», — сказал инициатор референдума депутат Борис Вишневский.

Если инициативную группу зарегистрируют, то за два месяца противникам передачи нужно будет собрать 71 тысячу подписей жителей города.

В январе этого года стало известно, что Исаакиевский собор передадут в ведение РПЦ на 49 лет. Ранее власти города отказывались отдать собор РПЦ.

По информации социологов, две трети жителей Петербурга негативно отреагировали на идею передать Исаакий церкви. Против передачи выступил и Союз музеев России.

В феврале в Петербурге в связи с этим прошли акции протестов. У Исаакиевского собора с крестным ходом прошли верующие, распевая молитвы. За ними кольцом вокруг собора выстроились противники передачи Исаакия РПЦ.

Телеканал "Дождь"
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