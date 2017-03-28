В Петербурге одобрили проведение референдума о передаче Исаакия РПЦ

Избирательная комиссия Петербурга одобрила проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».

На заседании комиссии депутат Заксобрания Борис Вишневский передал исправленную заявку председателю городского избиркома Виктору Панкевичу. Ранее избирательная комиссия отказала регистрировать организаторов референдума, так как ходатойство не соответствовало требованиям закона.

В заявке говорится о проведении референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

Инициативная группа состоит из 22 человек, среди которых — шесть депутатов Законодательного собрания от партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия роста», а также представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и другие активисты.

На референдуме петербуржцы ответят, согласны ли они с тем, что соборы должны быть закрепелены за государственными музеями при том, что они обеспечат возможность проведения в памятниках культуры религиозных обрядов и церемоний.

Авторы инициативы не согласны с передачей соборов в ведение РПЦ.

В течение 20 дней Законодательное собрание Петербурга должно решить вопрос с референдумом.

«У Законодательного собрания с момента поступления документов будет 20 дней, чтобы вынести решение по нашему вопросу. Палата принимает не политическое, а юридическое решение. Она вправе отказать только в том случае, если вопрос не может быть вынесен на референдум по законам РФ», — сказал инициатор референдума депутат Борис Вишневский.

Если инициативную группу зарегистрируют, то за два месяца противникам передачи нужно будет собрать 71 тысячу подписей жителей города.

В январе этого года стало известно, что Исаакиевский собор передадут в ведение РПЦ на 49 лет. Ранее власти города отказывались отдать собор РПЦ.

По информации социологов, две трети жителей Петербурга негативно отреагировали на идею передать Исаакий церкви. Против передачи выступил и Союз музеев России.

В феврале в Петербурге в связи с этим прошли акции протестов. У Исаакиевского собора с крестным ходом прошли верующие, распевая молитвы. За ними кольцом вокруг собора выстроились противники передачи Исаакия РПЦ.

