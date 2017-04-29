В Петербурге массовые задержания на акции "Надоел"

Несанкционированная акция "Надоел" в Петербурге обернулась массовыми задержаниями, сообщает городская газета "Бумага". По данным очевидцев, задержаны около 30 человек, в том числе журналисты.

Акция в Петербурге проходит у метро "Горьковская", где собрались десятки активистов, а также сотрудники ОМОНа, которые требовали граждан разойтись.

Задержания начались около 14:10: омоновцы начали окружать активистов и забирать их в автозаки.

Член "Открытой России" Наталья Грязневич опубликовала видео из автозака.

"Дождь" сообщает, что задержали не менее 40 человек.

В первой половине дня массовыми задержаниями обернулась акция в Кемерово: там к суду доставили около 20 активистов.

"Открытая Россия" запланировала акцию "Надоел" на 29 апреля: в ее рамках активисты собираются направить в приемные президента письма с призывами к президенту Путину отказаться от участия в выборах 2018 года. Акции проходят во многих крупных городах России.