В Петербурге массовые задержания на акции "Надоел"

Акция в Петербурге проходит у метро "Горьковская", где собрались десятки активистов, а также сотрудники ОМОНа, которые требовали граждан разойтись.
Задержания начались около 14:10: омоновцы начали окружать активистов и забирать их в автозаки.
Член "Открытой России" Наталья Грязневич опубликовала видео из автозака.
"Дождь" сообщает, что задержали не менее 40 человек.
В первой половине дня массовыми задержаниями обернулась акция в Кемерово: там к суду доставили около 20 активистов.
"Открытая Россия" запланировала акцию "Надоел" на 29 апреля: в ее рамках активисты собираются направить в приемные президента письма с призывами к президенту Путину отказаться от участия в выборах 2018 года. Акции проходят во многих крупных городах России.