В Петербурге хотят провести референдум о статусе Исаакия

Авторы заявки предлагают вынести на городской референдум вопрос о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов и храма Спаса-на-крови.

В городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступила заявка на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса-на-крови.

Инициаторами заявления стали 22 человека, в числе которых - шесть депутатов Законодательного собрания от партий "Яблоко", "Справедливой России" и "Партии роста", а также представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и жители города.

На голосование предлагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний"?

Авторы инициативы считают, что все три объекта должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

В течение 15 дней комиссия должна проверить, соответствует ли заявка требованиям закона.