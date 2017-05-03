В Петербурге депутата отчитали за отсутствие георгиевской ленточки

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание депутату от "Яблока" Борису Вишневскому, который не надел георгиевскую ленточку.

На пленарное заседание заксобрания в среду представители всех фракций пришли с георгиевскими лентами, передает корреспондент Интерфакса. Только Вишневский и еще один член "Яблока" Михаил Амосов надели оливковую ленту от медали "За оборону Ленинграда".

Когда депутаты перешли к обсуждению повестки дня, Вишневский хотел выступить, но спикер опередил его и объявил замечание, попросив отметить это в стенограмме заседания.

"Я делаю вам замечание официально за отказ надеть георгиевскую ленту. Георгиевская лента - символ победы в Великой Отечественной войне, победы над коричневой чумой фашизма", - сказал Макаров.

"Все депутаты оделись с поклонением", - добавил он.

Депутат Вишневский не согласился со спикером. "Для меня лента медали "За оборону Ленинграда" ничуть не менее ценна. Попрошу не упрекать меня в том, что неверно и несправедливо", - сказал он. Позже в интервью Интерфаксу депутат отметил, что в регламенте заксобрания ничего не сказано по поводу ношения ленточек.

8 ноября 1943 года в СССР был учрежден орден Славы для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин (в ВВС - и младших лейтенантов). Лента этого ордена была сходна с царской георгиевской и тиражировалась на плакатах и открытках, посвященных Дню Победы.

В современной России лента также стала символом 9 мая и уважения к ветераном, а позже - символом государственного патриотизма.

Кампания по распространению георгиевских ленточек получила государственную поддержку. Тысячи волонтеров, в основном из прокремлевских молодежных движений, раздавали ленточки на улицах и в общественных местах.

На Украине и в ряде других стран отношение к георгиевской ленте стало крайне неоднозначным, когда ее стали применять в качестве опознавательного знака пророссийские вооруженные активисты Донбасса.

Депутаты парламента Латвии два года назад предложили запретить использование георгиевских ленточек во время общественных мероприятий, назвав ее символом российского неоимпериализма.