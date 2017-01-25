В ПАСЕ выступили за освобождение политзаключенных Сенцова и Сущенко

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Deutsche Welle
среда, 25 января 2017 г. 09:20
Члены ПАСЕ приняли резолюцию о нападениях на журналистов и нарушении свободы слова. Они выразили обеспокоенность происходящим в России и на аннексированном полуострове Крым.
Olehas Sencovas
© AFP/Scanpix

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 24 января, приняла резолюцию о нападениях на журналистов и нарушении свободы СМИ в Европе. В документе говорится о насильственной гибели 16 журналистов в период с января 2015 года на территории стран, входящих в ПАСЕ.

Члены ассамблеи также выразили обеспокоенность происходящим в России и на аннексированном украинском полуострове Крым. Они призвали Москву освободить осужденного симферопольского режиссера-документалиста Олега Сенцова и арестованного журналиста Романа Сущенко и дать им возможность вернуться на Украину.

В ассамблее подняли вопрос о нарушениях свободы СМИ на территориях, "фактически находящихся под контролем сепаратистских режимов", в частности в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

В ходе заседания в ПАСЕ обсудили ситуацию со свободой СМИ в Беларуси, Грузии, Польше и Венгрии. Члены ассамблеи также призвали официальную Анкару освободить арестованных турецких журналистов. Принятая ассамблеей резолюция основана на докладе председателя украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева.

Глава ПАСЕ собирается продолжать диалог с Москвой

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт заявил о готовности продолжать диалог с Россией несмотря на конфликт на Украине. "Я надеюсь, что мы сможем использовать парламентерские площадки для того, чтобы поддерживать контакт с российскими депутатами", - цитирует его агентство dpa 24 января. Ранее Аграмунт заявлял, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году.

Deutsche Welle
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