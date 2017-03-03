В Пальмире подорвался на мине российский генерал-майор

Во время боев за сирийскую Пальмиру, об освобождении которой накануне, 2 марта, президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, был тяжело ранен начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин.

По данным издания, генерал-майор с тяжелейшими ранениями был спецрейсом доставлен в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

Факт ранения Петра Милюхина подтвердили два источника Infox.ru в министерстве обороны страны.

Как сообщается, Петр Милюхин пострадал около недели назад. Он подорвался на мине и потерял обе ноги и глаз. Первую помощь ему оказали на месте, а после ухудшения состояния отправили в Москву.

Это первый российский генерал, раненый во время сирийской операции. "Он у нас. Сказать больше мы не имеем права", - подтвердили в 56-м отделении госпиталя. На сайте медучреждения указано, что это отделение реанимации и интенсивной терапии.

Президент РФ присвоил Петру Ильичу Милюхину звание генерал-майора 11 декабря 2015 года. По имеющимся данным, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, командующего группировкой российских войск в Сирии. Милюхин был ответственным за разработку боевых операций и контролировал их выполнение.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что сирийские правительственные силы вернули под контроль южную часть Пальмиры.

Пальмира находилась под контролем боевиков с середины мая 2015 года, 28 марта 2016 года город был освобожден, но в декабре его снова захватили террористы.