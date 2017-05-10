В основу новой интернет-политики России легли "традиционные ценности"

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bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 16:18
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества до 2030 года, в которой в качестве одного из основных принципов указан "приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
© RIA / Scanpix

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что "российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России".

Авторы отмечают, что "смещение акцентов в восприятии окружающего мира, особенно в сети интернет, с научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия - так называемое клиповое мышление". Отличительной особенностью этой тенденции авторы считают массовое поверхностное восприятие информации.

Такая ситуация "упрощает влияние на взгляды и предпочтения людей", что "дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации", - говорится в документе.

В числе целей стратегии указывается создание условий для формирования в России "общества знаний". Для формирования "информационного пространства знаний", по мнению авторов, необходимо "проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан".

Документ также предлагает "создать условия для популяризации русской культуры и за рубежом" для пресечения попыток "искажения и фальсификации исторических и других фактов".

Среди других мер стратегия предписывает совершенствовать законодательные способы регулирования деятельности СМИ, а также интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров.

Для устойчивой работы информационной инфраструктуры авторы документа предлагают заменить импортное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами. Стратегия также предусматривает использование отечественных средств шифрования при обмене данными в органах власти.

Документ вступает в силу с момента подписания президентом. Теперь правительство должно до 1 октября 2017 года утвердить план реализации стратегии.

Предыдущая стратегия развития информационного общества была принята в 2008 году. Она действовала до 2015 года.

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