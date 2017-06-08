В офис "Руси сидящей" в Москве пришли с обыском

В московском офисе правозащитной организации "Русь сидящая", которую возглавляет Ольга Романова, проводятся обыски.

Об этом в своем "Фейсбуке" написала сама Романова.

Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил юрист организации Алексей Федяров.

Он сообщил, что обыск начался около часа назад, его проводят сотрудники управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями.

По его словам, обыск в организации не связан с делом "Седьмой студии", экс-бухгалер которой в четверг заключила сделку со следствием.