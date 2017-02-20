В Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 февраля 2017 г. 19:32
Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, сообщает МИД России.
Rusijos ambasadorius prie JT Vitalijus Čiurkinas
© AFP/Scanpix

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сообщили в МИД.

О причине смерти Чуркина не сообщается.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил МГИМО, был кандидатом исторических наук. На дипломатической работе с 1974 года.

Чуркин работал представителем России при ООН с апреля 2006 года. Он также представлял Россию в Совете Безопасности ООН.

До этого он в течение пяти лет был чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде — с 1998 года до 2003 года.

Телеканал "Дождь"
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