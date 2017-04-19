В "Новую газету" пришло письмо из Грозного с белым порошком

В редакцию «Новой газеты» утром в среду, 19 апреля, прислали конверт с надписью «Грозный», в котором находился белый порошок неустановленного происхождения, сообщила «Новая газета»

Письмо в редакцию поступило около 11 утра. На конверте не указан точный адрес отправителя, а в качестве получателя назван генеральный директор издания Сергей Кожеуров.

Судя по штемпелю, письмо поступило в Москву 16 апреля, при этом неизвестно, когда его отправили. После получения письма сотрудники «Новой газеты» вызвали на место представителей МЧС и полиции.

«Новая газета» связала письмо из Грозного с публикацией материалов о преследовании геев в Чечне и с последовавшими после этого угрозами со стороны духовенства и властей республики.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором заявила, что в последние месяцы в Чечне задержали около 100 гомосексуалов, как минимум троих человек убили. В МВД Чечни эту информацию опровергли.

Из-за угроз 13 апреля «Новая газета» выпустила заявление, в котором потребовала, чтобы российские власти пресекли «действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам».