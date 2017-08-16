В Новосибирской области заявили, что не передавали озеро Казахстану

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что если до демаркации российско-казахстанской госграницы часть озера Сладкое находилась на территории России, то теперь ситуация изменилась. Местных жителей и туристов просили не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, сообщает newsru.com

"Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?" - заявил Андрей Панферов "Коммерсанту".

Со ссылкой на беседу с главой районной администрации Владимиром Шубниковым первый вице-спикер отметил, что сообщения о передаче озера - "не более чем досужие разговоры". Панферов пояснил, что "администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы".

Накануне Владимир Шубников подтвердил ТАСС, что если раньше российско-казахстанская граница проходила по озеру, то теперь госграницу планируют перенести на российский берег. По словам главы администрации, водоем останется целиком на территории Казахстана, хотя соответствующие документы пока не подписаны.

Новость вызвала вал возмущенных откликов в соцсетях. Интернет-пользователей особенно возмутили слова Шубникова, назвавшего озеро Сладкое "совершенно бесполезным полуозером-полуболотом", которое "не представляет экономического интереса".

Сведения об изменении границы во вторник РИА "Новости" подтвердил представитель регионального пограничного управления ФСБ. Он сообщил, что теперь граница пролегает по восточному берегу озера Сладкое. "Ранее эта часть водоема была на территории России, и в период сезона охоты озеро посещали местные жители", - пояснил представитель пограничного управления.

По словам источника, демаркация границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые.

Между тем вскоре появилось официальное опровержение этой информации со стороны Казахстана. Пресс-служба казахстанского посольства в России заявила, что граница, проходящая по озеру Сладкое, осталась на прежнем месте и "разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана".

Ближе к вечеру от своих заявлений отказались и местные чиновники. Страница с новостью об изменении границы на сайте администрации Купинского района была удалена.