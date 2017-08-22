В Новосибирске студентка приковала себя цепями к памятнику Ленина

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NEWSru.com
вторник, 22 августа 2017 г. 10:23
В центре Новосибирска девушка, одетая в ночную рубашку с символизирующими кровь красными пятнами приковала себя цепью к памятнику Ленину, сообщает newsru.com.
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В руках она держала российский флаг и табличку "Я умираю", ее рот закрывала повязка, сообщает "Сибкрай.ru". К цепям также были прикреплены картонки со словами "коррупция", "цензура", "полиция" и "страх". С памятника участницу перформанса сняли спасатели, полицейские и представители городской администрации, после чего ее увезли на скорой.

Как рассказали очевидцы в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте", акция началась утром во вторник, 22 августа, в День государственного флага РФ и продлилась меньше часа.

Вокруг постамента дежурили около десяти сотрудников МВД. Сначала они пытались снять девушку своими силами при помощи человека в штатском, но у них не получилось, передает "Тайга.инфо".


Полицейские запретили журналистам снимать происходящее с постамента, заявив, что нельзя находиться на памятнике архитектуры. После чего на монумент поднялись заместитель начальника комитета мэрии по работе с административными органами Сергей Полянский и первый вице-мэр Геннадий Захаров, а также еще два человека в штатском, один из которых вел видеосъемку.

Сотрудники МВД вызвали спасателей, которые перекусили цепи и спустили девушку на землю. Затем участницу акции увели в машину скорой помощи.

В правоохранительных органах затруднились ответить на вопрос, была ли девушка задержана. "Сотрудники полиции уговорили ее спуститься. К машине скорой медицинской помощи ее проводил начальник управления МВД по Новосибирску Юрий Горчаков. Врачи установили, что в медицинской помощи она не нуждается. Впоследствии она была доставлена в отдел полиции N1 "Центральный" для выяснения обстоятельств и мотивов совершенного поступка", - рассказали порталу "Сибкрай.ru" в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным "Сиб.фм", акцию провела 28-летняя жительница Новосибирска Ксения Сухоруких. Как выяснил "Сибкрай.ru", в столицу Сибири она переехала из Кемеровской области. Сама девушка заявила, что не относится к каким-либо политическим и оппозиционным движениям, а устроить этот перфоманс ей помог друг, который поднял ее на постамент и закрепил цепи.

"Основная идея - показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью", - рассказала Сухоруких "Сиб.фм". По ее словам, "ночнушка символизирует спящую Россию, завязанный рот - это цензура, цепи - это безысходность".

Ксения Сухоруких учится на учителя английского языка, параллельно работает организатором мероприятий. "Я получаю сущие копейки, которых едва хватает на оплату учебы и жизнь. Еле свожу концы с концами", - пожаловалась она. "Больше половины нашей страны пребывают за чертой бедности. Никто ничего не делает, чтобы что-то изменить. А тем временем выходят новые законы, налоги повышаются... В нашей стране происходят несправедливые и неправильные вещи, от которых страдает народ. А мы молчим", - подытожила студентка.

"Основная цель этого перформанса заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности на проблемы, которые создаются внутри нашей страны и общества в целом, - пояснила Ксения.

День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране ежегодно 22 августа. Был установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации, не является выходным днем. Посвящен возрожденному флагу РФ - государственному триколору.

NEWSru.com
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