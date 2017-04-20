В "Новой газете" нашли еще один конверт с белым порошком

В редакции "Новой газеты" нашли второй конверт с обратным адресом "Грозный" и белым порошком внутри. Как и предыдущий такой конверт, он пришел с утренней почтой. Сейчас порошок изучают специалисты.

"Второй конверт тоже нашли вчера, после того как продезинфицировали помещение и стали разбирать неразобранную почту", - объяснила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова. Вскрывать новый конверт не стали, и он лежал до сегодняшнего дня в редакции.

Сотрудники "Новой газеты" уже знали, что конверт не опасен: накануне, когда секретари обнаружили и вскрыли первый конверт с белым порошком, редакцию исследовали специалисты на наличие опасных веществ. Ничего опасного не нашли, так что второй конверт спокойно оставили лежать запечатанным до утра.

"Требуется такая же схема, как и вчера: приезжают представители всех служб - служба спасения, полиция, дезинфекция, санэпидемстанция, составляют акт. И все это еще раз сделано", - сообщила Прусенкова.

Она рассказала, что на втором конверте в строке обратного адреса тоже стояло одно слово - "Грозный", но написано было по-другому, "как будто человек пытается написать другим почерком". Это письмо было адресовано главному редактору издания Дмитрию Муратову, тогда как первое - гендиректору Сергею Кожеурову.

Вчера вечером редакции "Новой" сообщили из МВД первые данные по первому конверту: ничего опасного для жизни и здоровья там не обнаружили, но точно установить, что за вещество прислали в конверте, можно будет только через неделю. Редакция продолжает работать как обычно, в печать подписывается пятничный номер.

Первый конверт с белым порошком внутри обнаружили в среду секретари "Новой", разбирая утреннюю почту.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было даже больше.

Расследовать ситуацию с правами геев в Чечне потребовала международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Материалы издания вызвали резкую отповедь со стороны чеченских официальных лиц: так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал сообщения "абсолютной ложью".

Наряду с чеченскими чиновниками, ряд духовных лиц Чечни также сочли публикацию о преследованиях геев в республике оскорбительной.

"Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", - говорилось в резолюции.

"Новая газета" опубликовала заявление, что редакция считает эти заявления открытыми угрозами. Позднее муфтий Чечни уточнил, что под обещанием возмездия в резолюции подразумевалось "возмездие всевышнего Аллаха".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что информация о незаконных задержаниях и убийствах мирных граждан не соответствует действительности.