В МВД России поддержали законопроект о регулировании мессенджеров

NEWSru.com
среда, 7 июня 2017 г. 12:00
Министерство внутренних дел (МВД) РФ поддерживает законопроект о регулировании деятельности мессенджеров и поправки, направленные на предотвращение нелегального распространения сим-карт.
© Shutterstock nuotr.

Об этом сообщила заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковник внутренней службы Татьяна Никифорова на расширенном заседании профильного комитета Госдумы, пишет newsru.com

"Министерство внутренних дел в безусловном порядке поддерживает оба проекта, поскольку это облегчит нашу работу", - приводит РИА "Новости" слова Никифоровой. При этом она отметила, что в законопроектах есть шероховатости, но не уточнила детали.

В свою очередь, начальник управления регулирования связи и информтехнологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева отметила, что законопроект о регулировании мессенджеров открывает транснациональным корпорациям возможность доступа к базе данных российских абонентов, передает "Интерфакс".

По словам Заевой, мессенджеры "заплатят любые деньги", чтобы получить базу российских абонентов, и поэтому ФАС предлагает не передавать ее мессенджерам. Как полагают в ведомстве, достаточно, если мессенджер будет передавать "идентификационные параметры" в орган исполнительной власти (Роскомнадзор), который сам будет идентифицировать абонента.

Напомним, предлагаемые авторами законопроекта о регулировании мессенджеров поправки к закону "Об информации" вводят понятие "организатор обмена мгновенными сообщениями" и обязывают таких организаторов заключать договоры с операторами связи, что позволит идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона. Кроме того, законопроект обязывает сервисы ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. За несоблюдение требований мессенджерам может грозить блокировка и штраф до 1 млн рублей.

Ранее законопроект раскритиковали представители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Как говорилось в заключении РАЭК, предложенные правила регулирования мессенджеров избыточны и противоречат Конституции.

Рассмотрение нашумевшего законопроекта в первом чтении запланировано на 14 июня.

Что же касается законопроекта, направленного на предотвращение нелегального распространения сим-карт, то он устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет могут предоставляться только тем физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.

NEWSru.com
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