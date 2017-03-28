В Москве задумались о введении в школах "религиозного" меню

Депутаты Мосгордумы обсудят возможность введения в школьное меню религиозного питания — постных, кошерных и халяльных обедов.

С такой идеей выступил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений Антон Палеев, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, представители конфессий идею о введении религиозного меню поддержали. Инициатива не вызвала претензий и у детского омбудсмена в Москве Евгения Бунимовича. По его словам, идея религиозных обедов в школах «прямо соответствует нашей идеологии».

«Мы понимаем, что все дети разные, но хотим, чтобы они учились вместе», — пояснил Бунимович.

Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что в московских школах нет технической возможности готовить несколько разных обедов.

«Кухонные цеха построены по советским проектам, для готовки одного рациона»,— пояснил представитель ведомства. Против введения религиозного меню выступила и главный диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева. По ее словам, в постном меню не содержится молока, мяса и других животных белков, а в них заключены незаменимые для развития ребенка аминокислоты.

Сейчас в московских школах учатся около 870 тысяч детей. Более 485 тысяч из них получают в школе бесплатное горячее питание — в 2017 году на эти цели из бюджета Москвы выделили 19,8 миллиардов рублей.