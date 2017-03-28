В Москве задумались о введении в школах "религиозного" меню

 (7)
Телеканал "Дождь"
вторник, 28 марта 2017 г. 12:34
Депутаты Мосгордумы обсудят возможность введения в школьное меню религиозного питания — постных, кошерных и халяльных обедов.
© K. Cemnolonskio nuotr.

С такой идеей выступил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений Антон Палеев, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, представители конфессий идею о введении религиозного меню поддержали. Инициатива не вызвала претензий и у детского омбудсмена в Москве Евгения Бунимовича. По его словам, идея религиозных обедов в школах «прямо соответствует нашей идеологии».

«Мы понимаем, что все дети разные, но хотим, чтобы они учились вместе», — пояснил Бунимович.

Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что в московских школах нет технической возможности готовить несколько разных обедов.

«Кухонные цеха построены по советским проектам, для готовки одного рациона»,— пояснил представитель ведомства. Против введения религиозного меню выступила и главный диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева. По ее словам, в постном меню не содержится молока, мяса и других животных белков, а в них заключены незаменимые для развития ребенка аминокислоты.

Сейчас в московских школах учатся около 870 тысяч детей. Более 485 тысяч из них получают в школе бесплатное горячее питание — в 2017 году на эти цели из бюджета Москвы выделили 19,8 миллиардов рублей.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

На Кубани совершено нападение на группу журналистов (11)

На Кубани совершено нападение на группу журналистов
Репортер радио "Свобода" Сергей Хазов-Кассиа заявил об избиении группы журналистов, приехавшей в Краснодарский край, чтобы снять сюжет о протестном тракторном марше местных фермеров.

Высший суд ЕС признал санкции против России законными (16)

Высший суд ЕС признал санкции против России законными
Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией.

Правозащитники заявили о пытках задержанных на акции протеста в Москве (23)

Правозащитники заявили о пытках задержанных на акции протеста в Москве
Задержанных во время несанкционированной акции против коррупции в Москве подвергают пыткам и жестокому обращению.

В Москве задумались о введении в школах "религиозного" меню (7)

В Москве задумались о введении в школах религиозного меню
Депутаты Мосгордумы обсудят возможность введения в школьное меню религиозного питания — постных, кошерных и халяльных обедов.

Главу московского отделения партии Навального арестовали на 25 суток (9)

Главу московского отделения партии Навального арестовали на 25 суток
Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток оппозиционера Николая Ляскина, главу московского отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального. Ляскина задержали в воскресенье на Тверской улице в Москве во время массовой акции протеста.
Facebook друзья
Rambler's Top100