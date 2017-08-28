В центре Москвы задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституцией. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
© AFP/Scanpix

По словам собеседника издания, женщину задержали на улице Большая Ордынка. Когда именно это произошло, неизвестно. При досмотре у нее в сумке обнаружили большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Свидетельствовало ли еще что-то в пользу того, что женщина занималась проституцией, источник агентства не уточняет.

Издание пишет, что речь идет об уроженке Саратовской области 1985 года рождения. Подлинность найденного у нее удостоверения подтвердили в управлении МВД Москвы после проверки.

Сейчас в связи с задержанием женщины проводятся разбирательства. Где она находится в данный момент, неизвестно.

Телеканал "Дождь"
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