По словам собеседника издания, женщину задержали на улице Большая Ордынка. Когда именно это произошло, неизвестно. При досмотре у нее в сумке обнаружили большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Свидетельствовало ли еще что-то в пользу того, что женщина занималась проституцией, источник агентства не уточняет.
Издание пишет, что речь идет об уроженке Саратовской области 1985 года рождения. Подлинность найденного у нее удостоверения подтвердили в управлении МВД Москвы после проверки.
Сейчас в связи с задержанием женщины проводятся разбирательства. Где она находится в данный момент, неизвестно.
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