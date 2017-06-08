В Москве задержали администратора "группы смерти"

Сотрудники МВД задержали в Москве администратора одной из «групп смерти» в соцсети, которого подозревают в доведении несовершеннолетней до самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Задержанный — 26-летний житель Москвы.

«Подозреваемый пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все они несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», — сказала Ирина Волк.

Задержанного этапировали в Челябинск, сообщили в пресс-службе МВД.

В мае в Челябинской области 14-летнюю девушку доставили в больницу с резаными ранами, которые она получила при попытке суицида. По данным полиции, она состояла в одной из «групп смерти» и выполняла задания администратора группы.

Накануне президент Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через создание «групп смерти» в соцсетях. Закон предусматривает до двух лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе через соцсети, за склонение несовершеннолетнего — до четырех лет.

Следственный комитет начал проверки «групп смерти» в мае 2016 года после публикации «Новой газеты». В материале говорилось о существовании с соцсетях сообществ, в которых подростков склоняют к самоубийству.