В Москве задержали 850 участников антикоррупционных протестов

В Москве задержали больше всего участников антикоррупционных протестов, которые в воскресенье прошли в десятках городов и стали самой массовой акцией последнего времени. Сайт мониторинга "ОВД-Инфо" на своей странице в Facebook сообщает о 850 задержанных в столице, источники государственного агентства ТАСС - о 500.

Среди задержанных в Москве: идейный вдохновитель нынешнего протеста Алексей Навальный, а также все сотрудники главного офиса Фонда борьбы с коррупцией. В отношении ФБК проводится доследственная проверка в связи с возможными экстремистскими высказываниями в интернет-трансляции воскресных акций на YouTube, которую на пике смотрели свыше 130 тысяч человек одновременно.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик проведет ночь в ОВД: суд по вменяемым ему административным правонарушениям состоится в понедельник.

МВД по Москве объявило об одном пострадавшем полицейском: "Сотруднику 2-го Оперативного полка полиции… одним из участников акции был нанесен удар по голове. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи".

В Петербурге, по данным "Фонтанки" на 20:00, задержали около 130 человек. Там масштаб протестов был не меньше, а правоохранительные органы дали гораздо больше свободы гуляющим.

Масштабные задержания также сопровождали протесты на юге России: в столице Дагестана Махачкале, по данным "Кавказского Узла", в автозаки забрали около 140 человек, в Краснодаре - 200.

"Эхо Москвы" на основании собственных подсчетов утверждает, что в 82 протестных акциях по всей России приняли участие около 60 тысяч человек.

В Москве масштабы задержаний были сравнимы с майской демонстрацией 2012 года, которая обернулась "болотным делом" и реальными тюремными сроками для ряда активистов. В мэрии уже заявили, что полиция действовала "безукоризненно", еще раз подчеркнув, что акция не была согласована.

В "Хронике" есть примеры жестких задержаний, снятых на видео очевидцами. Из Петербурга поступили данные о единичных применениях электрошокеров. Сообщалось и о том, что в автозаки активно забирали несовершеннолетних. Многие наблюдатели отмечали преобладание молодежи в рядах протестовавших.

В ОДВ оказались и некоторые представители прессы: так, подробный репортаж из ОВД в своем Facebook ведет Тимофей Дзядко, в автозаке побывал Александр Плющев, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, а журналист Guardian Алек Льюн из отделения сообщает о том, что полиция считает его участником несанкционированной акции.

Источник ТАСС в органах утверждает, что у некоторых задержанных изъяли баллончики с перцовым газом, травматические пистолеты и патроны.

В целом, протесты стали самыми масштабными по географическому охвату за последнее время: их поддержали десятки городов, несмотря на то, что муниципальные власти часто отказывали заявителям. Это резко контрастировало с освещением акции в федеральных СМИ: о протестах не говорилось в сюжетах федеральных телеканалов, ограниченно - в сообщениях ведущих агентств, а в агрегаторе "Яндекс.Новости" в разгар шествия в Москве тема фигурировала одной строкой на втором экране сервиса.