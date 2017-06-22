В Москве в канализационном колодце погибли пять человек

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bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 20:17
При проведении профилактических работ в канализации на западе Москвы погибли пять человек. Возникло задымление, пять из шести рабочих погибли на месте, сообщает Следственный комитет России (СКР).
© RIA/Scanpix

"По предварительном данным, работы производили шесть человек, пятеро из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте СКР.

В канализации, расположенной на улице Боженко, произошло задымление, уточнили в ведомстве. Ранее официально подтверждалась смерть трех рабочих.
"Мы подтверждаем, что такой инцидент имел место. Наши подразделения работают на месте, а также службы города. Мы подтверждаем, что есть и жертвы, и пострадавшие", - сообщили ранее Русской службе Би-би-си в МЧС.
В пресс-службе также добавили, что взрыва по указанному адресу не было.

По данным ТАСС, в канализации произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого и погибли пять человек.

"При проведении работ по откачке воды в канализационном коллекторе глубиной десять метров пострадали шесть рабочих, из них пять погибли: двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ", - сказал, в свою очередь, источник РИА Новости.

Жертвами выброса газа в канализационном колодце стали строители "Мосэкостроя", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели рабочих.

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