В Москве в канализационном колодце погибли пять человек

"По предварительном данным, работы производили шесть человек, пятеро из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте СКР.
В канализации, расположенной на улице Боженко, произошло задымление, уточнили в ведомстве. Ранее официально подтверждалась смерть трех рабочих.
"Мы подтверждаем, что такой инцидент имел место. Наши подразделения работают на месте, а также службы города. Мы подтверждаем, что есть и жертвы, и пострадавшие", - сообщили ранее Русской службе Би-би-си в МЧС.
В пресс-службе также добавили, что взрыва по указанному адресу не было.
По данным ТАСС, в канализации произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого и погибли пять человек.
"При проведении работ по откачке воды в канализационном коллекторе глубиной десять метров пострадали шесть рабочих, из них пять погибли: двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ", - сказал, в свою очередь, источник РИА Новости.
Жертвами выброса газа в канализационном колодце стали строители "Мосэкостроя", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели рабочих.