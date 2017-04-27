В Москве совершено нападение на Навального

В Москве совершено нападение на оппозиционера Алексея Навального. Его облили зеленкой и повредили глаз. Соратники политика вызвали ему скорую, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Нападение произошло около офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который расположен неподалеку от станции метро "Автозаводская". По словам Ярмыш, неизвестный ждал оппозиционера возле машины. "Мы с Навальным шли на Global event forum", - пояснила она, добавив, что глава ФБК получил повреждение глаза.

"Плеснули в лицо зеленкой прямо на выходе из офиса. Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок, и роговица", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Навального в Twitter.

Сотрудник ФБК Иван Жданов тем временем сообщил, что на место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. При этом, по его словам, полицейские не хотят изымать записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент нападения на Навального и лицо нападавшего.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo— Alexey Navalny (@navalny) April 27, 2017

Как сообщил журналистам "Медиазоны" соратник Навального Леонид Волков, охрана бизнес-центра, в котором расположен офис ФБК, говорит, что ни одна уличная камера не работает.

Позднее на своей странице в Facebook Волков привел подробности произошедшего. По его словам, в четверг Навальный должен был выступать на Global Events Forum в ЦМТ. Это должно было стать его первым большим публичным выступлением в Москве в рамках предвыборной кампании.

"В "патриотических пабликах" было много постов на тему "давайте его там встретим/обольем/побьем" - совершенно открыто это они писали - программа мероприятия была давно опубликована, да мы и не делали секрета. Но не опасались: был заказан пропуск на машину, заехали бы на подземную парковку в ЦМТ, и никаких проблем", - пояснил Волков.

Однако, по его словам, в Навального плеснули зеленкой прямо во дворе бизнес-центра, когда он садился в машину. "Человек подбежал - плеснул - убежал; попал прямо в глаз. Вызвали скорую, на глаз наложили аппликацию, поставили укол, увезли в больницу", - продолжил Волков.

"Заявления в полицию написаны; полиция опрашивает свидетелей. Пытаемся получить от службы безопасности бизнес-центра видеозаписи", - добавил соратник Навального.

Отметим, что это уже второй раз за последнее время, когда неизвестные совершают нападение на Навального с использованием зеленки. Похожая история произошла с оппозиционером 20 марта в Барнауле, куда глава ФБК приехал для открытия предвыборного штаба в рамках своей избирательной кампании.

За день до этого, 19 марта, на митинге против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске неизвестный кинул в Навального несколько яиц. Нападавший был задержан полицией. Аналогичный инцидент произошел 18 марта в Кемерове.

Алексей Навальный одним из первых вступил в президентскую гонку в преддверии выборов главы государства, которые должны пройти в марте 2018 года, объявив о своем намерении баллотироваться еще в декабре прошлого года.

В начале февраля он был повторно осужден по "делу "Кировлеса", что по закону лишает его права баллотироваться. Тем не менее оппозиционер заявил, что добьется отмены приговора и будет участвовать в выборах.

На прошлой неделе телеканал "Дождь" сообщил о том, что администрация президента РФ решила запустить кампанию по дискредитации Алексея Навального и создала для этого специальный отдел, снимающий порочащие его клипы, фильмы и видеоигры.