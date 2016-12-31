В Москве совершено нападение на борца Расула Мирзаева

Известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в ночь на субботу на юге Москвы.

"Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 МСК. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован", - цитирует собеседника ТАСС.

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего.

"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказали в пресс-службе.

Расул Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо в весовой категории до 65 кг и победитель ряда турниров по смешанным единоборствам.

Ссора у "Гаража"

В 2012 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы за убийство по неосторожности московского студента.

Трагедия произошла в августе 2011 года: во время ссоры возле московского клуба "Гараж" Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Изначально спортсмен обвинялся по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ему грозило по ней до 15 лет тюрьмы.

Однако в ходе судебных гособвинитель настояла на переквалификации действий Мирзаева на более мягкую статью и попросила суд назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор Мирзаеву вызвал негодование в среде российских националистов, которые сочли наказание неоправданно мягким и грозили устроить стихийную акцию в центре Москвы.

Признанные потерпевшими родные Агафонова также сочли приговор спортсмену слишком мягким и пытались его оспорить, однако коллегия Мосгорсуда по уголовным делам оставила кассационную жалобу без удовлетворения.