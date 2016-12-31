В Москве совершено нападение на борца Расула Мирзаева

 (14)
bbcrussian.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 14:29
Известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в ночь на субботу на юге Москвы.
Rasulas Mirzajevas
© Vida Press

"Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 МСК. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован", - цитирует собеседника ТАСС.

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего.

"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказали в пресс-службе.

Расул Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо в весовой категории до 65 кг и победитель ряда турниров по смешанным единоборствам.

Ссора у "Гаража"

В 2012 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы за убийство по неосторожности московского студента.

Трагедия произошла в августе 2011 года: во время ссоры возле московского клуба "Гараж" Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Изначально спортсмен обвинялся по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ему грозило по ней до 15 лет тюрьмы.

Однако в ходе судебных гособвинитель настояла на переквалификации действий Мирзаева на более мягкую статью и попросила суд назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор Мирзаеву вызвал негодование в среде российских националистов, которые сочли наказание неоправданно мягким и грозили устроить стихийную акцию в центре Москвы.

Признанные потерпевшими родные Агафонова также сочли приговор спортсмену слишком мягким и пытались его оспорить, однако коллегия Мосгорсуда по уголовным делам оставила кассационную жалобу без удовлетворения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Москве совершено нападение на борца Расула Мирзаева (14)

Rasulas Mirzajevas
Известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в ночь на субботу на юге Москвы.

Путин дважды поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом (42)

Путин дважды поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте Кремля.

Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США (542)

Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США
Президент РФ Владимир Путин назвал последние действия администрации США (введение санкций за кибератаки) провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и отбирать у них дачу в Серебряном Бору.

Путин подписал "закон садистов", в котором описан порядок избиения заключенных (48)

Rusijos policija
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Нововведения, о которых правозащитники отзываются как о "законе садистов", подробно описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных.

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154 (14)

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154
"Сбербанк" и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.
Facebook друзья
Rambler's Top100