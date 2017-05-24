В Москве скончался внук Сталина режиссер Бурдонский

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rus.DELFI.lv
среда, 24 мая 2017 г. 16:19
В Москве в возрасте 75 лет скончался Александр Бурдонский — театральный режиссер-постановщик, народный артист России, внук Иосифа Сталина, передает РИА "Новости".
© Vida Press

В Центральном академическом театре Российской армии, где работал режиссер, сообщили, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем, сообщает "Интерфакс".

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок "Игра на клавишах души", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие.

Александр Бурдонский — внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина. Родился в 1941 году в Куйбышеве в семье Василия Сталина и Галины Бурдонской.

Окончил Калининское суворовское училище и режиссерский факультет ГИТИСа и поступил на актерский курс студии при театре "Современник" к Олегу Ефремову. В 1971 году Бурдонского приглашают играть в театр на Малой Бронной и в Центральный театр Советской Армии ставить спектакль "Тот, кто получает пощечину" Леонида Андреева. После чего главный режиссер ЦТСА Андрей Попов предложил Бурдонскому остаться в театре. В течение десяти лет вместе с Элиной Быстрицкой преподавал в ГИТИСе.

Бурдонский — бездетный вдовец. Был женат на своей однокурснице Дале Тумалявичюте, которая работала главным режиссером Молодежного театра. Единственный из потомков Сталина опубликовал результаты исследования своей ДНК.

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